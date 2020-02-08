Наша компания уже более десяти лет специализируется на сложном ремонте промышленной техники. Холодильное оборудование, технологическое, плиты, посудомойки и многое другое. Мы обслуживаем кафе рестораны, государственные учреждения. Выполняем высококачественный ремонт технологического оборудования. Выполняем обслуживание, доставку до места, монтаж. Многие услуги у нас бесплатны. Для постоянных клиентов Скидки до 40%. С нами выгодно работать.

Если у вас проблемы с доставкой в сервисный центр. Наши мастера на выезде, в течении часа будут у вас и приступят к ремонту. У нас всегда в наличии любые запасные части и узлы, ремонт кухонной техники проводится на месте за считанные минуты. Мастера нашего сервисного центра проходят ежегодно обучение и повышают свою квалификацию. Способны вернуть к жизни оборудование любых брендов.

Профессиональный ремонт технологического оборудования

Ремонт холодильного оборудования – Шкафы шоковой заморозки, ледогенераторы, шкафы холодильные , столы охлаждаемые

Ремонт кондитерского оборудования – Тестомесы, планетарные миксеры, куттеры

Ремонт оборудование ресторанов и кафе – Кофемашины, картофелечистки, мясорубки

Ремонт оборудования общепита – Сокоохладители, фритюрницы, Ремонт торгового оборудования

В большинстве случаев, поломки бывают связаны из-за нарушения правил эксплуатации и не бережного обращения с техникой. Некоторые агрегаты, например, холодильники или промышленные печи должны работать круглосуточно. Некоторые узлы таких агрегатов могут выйти из строя. Чтобы этого избежать, необходимо проводить обслуживание и плановый ремонт технологического оборудования, менять расходные материалы, смазывать и так далее. Промышленной технике общепита следует уделять особое внимание. Не своевременная замена деталей может привести к нарушениям санитарных норм. В пищу может попасть машинное масло или продукты износа трущихся элементов оборудования.

Наши мастера помогут вам избежать лишних проблем. Мы выполним высококачественный ремонт холодильного оборудования, мясорубок, кофемашин, блендеров, слайсеров, фритюрниц, тестомесов и многой другой техники.

Почему ремонт технологического оборудования стоит выполнять у нас?

Стаж наших мастеров более десяти лет. Большой штат сотрудников Наличие множества сертификатов.

Все работы выполняются с использованием высокоточного, оборудования для диагностики и ремонта.

Даем длительную гарантию на запчасти и работу до 12 месяцев.

Свой магазин запчастей для бытовой и промышленной техники по всей России. Свой большой склад запасных частей, узлов и агрегатов.

Выезд мастера к заказчику бесплатно. Доставка оборудования в сервисный центр и обратно, бесплатно.

Заключаем договора с организациями пищевой промышленности, кафе, ресторанами на обслуживание и ремонт технологического оборудования в Казани и пригородах. Выезжаем в районы.

Производим монтаж технологического оборудования и ввод в эксплуатацию. Проводим обучение персонала, пользованию техникой.

Скидки постоянным клиентам и организациям находящихся у нас на абонентском обслуживании.

Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нам. Сообщите консультанту о вашей поломке, назовите модель и техники, опишите причину неисправности. Мастер приедет к вам уже с необходимыми деталями для замены. Ремонт технологического оборудования на выезде, обычно занимает несколько минут и будет выполнен в вашем присутствии. В случае серьезной поломки. Курьер заберет технику в сервисный центр и доставит обратно и установит на прежне место. Такие процедуры у нас бесплатны. Обращаясь к нам, вы получите максимум выгоды и сэкономите средства. У нас свой склад запчастей, и это позволяет нам снижать цены на услуги до минимума.

Мы работаем ежедневно, телефон для приема заявок круглосуточный.